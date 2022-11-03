Удары РФ по критической инфраструктуре продолжатся до саммита G20 – Арестович

По его словам, россияне пытаются показать миру, что якобы украинцы останутся зимой без света и замерзнут.

Удары России по критической инфраструктуре Украины будут продолжаться до начала саммита G20 15 ноября в Индонезии.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной.

По его мнению, сколько бы россияне ни стреляли – положить украинскую энергетику не удастся, особенно учитывая последние успехи ПВО.

"В 1999 году работали силы НАТО Югославии. Югославское ПВО практически не сопротивлялось. Это территория примерно Киевской и Житомирской областей вместе взятых. И силы НАТО не смогли обрушить Югославию. Хотя авиацию Альянса не сравнить с российской", — отметил советник ОП.

Арестович считает, что россияне не могут реализовать задуманные планы по поэтапности ударов по энергетике.

"В первый раз они били по ТЭЦ. В следующий раз они били по каскадам гидроэлектросооружений – не получилось. Следующие удары наверняка будут где-то в район атомной промышленности – не непосредственно по станциям, а по подстанциям и распределителям. Они сделали второй залп не планово, оставив нам время на ремонт, а в ответ на происходящее в Севастополе. У них настолько мало ресурсов, что они должны совмещать это с медийными поводами", – рассуждает он.

Советник ОП предполагает, что атаки РФ будут продолжаться до начала саммита "Большой двадцатки" в Индонезии.

"Им нужно надуть щеки максимально, показать перспективу входа Украины в страшную зиму, где мы все ужасно замерзнем и останемся без света. Во-первых, они не положат нашу энергосистему, во-вторых, это действия, которые изначально обречены на провал", – подытожил Арестович.

Что известно о саммите G20

Напомним, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

МИД Украины требует исключить Россию из списка приглашенных на саммит и выгнать ее из G20.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что Путин планирует посетить саммит G20 на Бали исключительно для того, чтобы показать это как "победу" россиянам.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что если Путин все-таки приедет на саммит G20, его там унизят и никто с ним не будет разговаривать.

Состоится ли встреча украинского президента и российского диктатора, пока неизвестно.