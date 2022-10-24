Посол Украины в Японии рассказал, почему Путин планирует посетить саммит G20: "Хочет показать, что крут"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что если Путин приедет на саммит G20, его там унизят.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Путина в Индонезии на G20 абсолютное большинство стран унизит. Я думаю, что большинство с ним не будет говорить. За исключением некоторых стран, которым все равно. Но теоретически они могут это сделать, чтобы показать, что они не в дипломатической изоляции. Хотя голосование в Генассамблеи ООН было очень демонстративным. Поэтому поехать на G20 и демонстрировать там то, что Путин крут, возможно такое желание будет. Но меня мучают сомнения, что он туда поедет. Это же опасно", — сказал Корсунский.

Саммит G20 и визит Путина

Украину пригласили принять участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии в ноябре. Туда планирует приехать и российский диктатор Владимир Путин.

Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал называть вещи своими именами: "присутствие РФ на международных встречах – прямая поддержка терроризма".

Издание Politico отмечает, что чиновники США делают все, чтобы на саммите G20 в Индонезии не было личной встречи президента Джо Байдена с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дипломат и бывший вице-премьер, экспосол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает, что Путин поедет на G20, чтобы показать собственную "значимость" внутри России.

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