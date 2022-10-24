Посол України в Японії розповів, чому Путін планує відвідати саміт G20: "Хоче показати, що крутий"

Для Путіна візит на G20 може бути небезпечним.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський вважає, що якщо Путін приїде на саміт G20, то його там принизять.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Путіна в Індонезії на G20 абсолютна більшість країн принизить. Я думаю, що більшість з ним не говоритиме. За виключенням деяких країн, яким все рівно. Але теоретично вони можуть це зробити, щоб показати, що вони не в дипломатичній ізоляції. Хоча голосування в Генасамблеї ООН було дуже демонстративним. А тому поїхати на G20 і демонструвати там те, що Путін крутий, можливо таке бажання буде. Але мене мучать сумніви, що він туди поїде. Це ж небезпечно", - сказав Корсунський.

Саміт G20 і візит Путіна

Україну запросили взяти участь в саміті G20, який відбудеться в Індонезії у листопаді. Туди планує приїхати також і російський диктатор Володимир Путін.

Радник голови ОП Михайло Подоляк закликав називати речі своїми іменами: "присутність РФ на міжнародних зустрічах – пряма підтримка тероризму".

Видання Politico наголошує, що чиновники США роблять усе, аби на саміті G20 в Індонезії не було особистої зустрічі президента Джо Байдена з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дипломат і колишній віцепрем'єр, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний вважає, що Путін поїде на G20, щоб показати власну "значущість" всередині Росії.

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