В ОП допускають обмін Богуслаєва на українських військовополонених

Президента "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі, можуть обміняти на українських військовополонених.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу "Настоящее время".

"Ми, якщо потрібно, зробимо все для того, щоб забрати реальних громадян України. Не ось цих фіктивних ряжених, скажімо так – "червоних директорів", а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список", – розповів він.

Подоляк нагадав, що таким способом вже був обмін екснардепа та кума Путіна – Віктора Медведчука на понад 200 українських військових.

"Ми використали суб’єкт: отримали всі дані, всі свідчення, віддали – займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали натомість своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми й надалі будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх пацанів", – сказав Михайло Подоляк.

Затримання В’ячеслава Богуслаєва: що відомо

СБУ 22 жовтня 2022 року затримала Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січі". Двигуни компанії виявили у збитих російських вертольотах.

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з Росією.

Сам Богуслаєв на суді називав себе генеральним конструктором, завдання якого полягає лише у створенні та модернізації вертольотів. На пряме запитання про співпрацю з країною-агресором він лише знизав плечима.

24 жовтня 83-річного В'ячеслава Богуслаєва взяли під варту в залі суду.

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського громадянства.

Адвокат підтвердив, що у Богуслаєва дійсно є російський паспорт.

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