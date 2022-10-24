Президент "Мотор Січі" справді має російський паспорт: це підтвердив його адвокат

Адвокат запевнив, що на укладення контрактів щодо постачання двигунів, які потім опинилися в російських вертольотах, начебто дала добро "держава Україна".

У президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва, якого взяли під варту у залі суду, дійсно є російське громадянство.

Це підтвердив його авдвокат Ярослав Волинець, інформує "Українська правда".

Як повідомляє журналіст видання із зали суду, адвокат підтвердив наявність російського паспорта у Богуслаєва, але зазначив, що не обговорював цю тему з ним.

За словами правозахисника, розмови першого епізоду, який оприлюднила СБУ, були про контракти, що уклали раніше.

"Як пояснив мій клієнт, то по першому епізоду розмови були, але поставок не було. Другий епізод – підтвердили фактично і прокурори, що не відбулись поставки. Травневі та березневі розмови – про контракт 2021 року, а основні контракти взагалі 2008 року. "Мотор-Січ" поставляє на Росію багато-багато років. Ця ж справа – часів війни вже", – сказав Волинець.

Адвокат запевнив, що на укладення контрактів щодо постачання двигунів, які потім опинилися в російських вертольотах, начебто дала добро "держава Україна в особі державних органів".

На його думку, слідчі нібито не надали доказів, що після поставки товару через "дружню для нас країну" – двигуни були перенаправлені в Росію.

Справа Богуслаєва

Ще 2019 року журналісти Bihus.Info повідомляли, що підприємство "Мотор Січ" продає росіянам двигуни до вертольотів. Це робилося попри офіційну заборону співпраці з державою-агресором.

Служба безпеки України 22 жовтня 2022 року затримала Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січ".

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з РФ.

Він був не проти, що Росія розбомбила частину "Мотор Січі", та домовлявся про постачання Росії двигунів.

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського громадянства.

Сам Богуслаєв на суді називав себе генеральним конструктором, завдання якого полягає лише у створенні та модернізації вертольотів. На пряме запитання про співпрацю з країною-агресором він лише знизав плечима.

24 жовтня 83-річного В'ячеслава Богуслаєва взяли під варту в залі суду.

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