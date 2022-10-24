Кеті Перрі під час концерту налякала фанів: око співачки припинило відкриватися

Попдіва Кеті Перрі не на жарт налякала своїх шанувальників під час нещодавнього концерту.

Під час виступу у співачки закрилося одне око, аби відкрити його вона декілька разів доторкнулася до скроні. Коли в решті решт повіка Кеті відкрилася, вона, як ні в чому не бувало, продовжила концерт.

Відео із інцидентом поширилося Мережею та викликало неабияке схвилювання серед фанатів Перрі. Версій, що ж сталося із виконавицею, у користувачів соцмереж виявилося багато. Хтось припустив, що у Кеті паралізувало обличчя, хтось згадав теорій змов, а дехто взагалі звинуватив у цьому вакцини від коронавірусу.

О боже! Вона наче робот!

Ілюмінати серед нас!

Вона просто загубила сигнал Wi-Fi.

Таке буває, коли робиш щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, що схожа проблема була у співака Джастіна Бібера. Артисту паралізувало половину обличчя унаслідок синдрому Рамсея Ганта.

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