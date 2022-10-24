Кэти Перри во время концерта испугала фанов: глаз певицы перестал открываться

Попдива Кэти Перри не на шутку испугала своих поклонников во время недавнего концерта.

Во время выступления у певицы закрылся один глаз, чтобы открыть его она несколько раз коснулась виска. Когда в конце концов веко Кэти открылось, она, как ни в чем не бывало, продолжила концерт.

Видео с инцидентом распространилось по Сети и вызвало большое волнение среди фанатов Перри. Версий, что же произошло с исполнительницей, у пользователей соцсетей оказалось много. Кто-то предположил, что у Кэти парализовало лицо, кто-то вспомнил теорий заговоров, а некоторые вообще обвинили в этом вакцины от коронавируса.

О Боже! Она как робот!

Иллюминаты среди нас!

Она просто потеряла сигнал Wi-Fi.

Такое бывает, когда делаешь прививку от COVID-19.

Напомним, что схожая проблема была у певца Джастина Бибера. Артисту парализовало половину лица по причине синдрома Рамсея Ганта.

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