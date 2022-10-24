Миша Романова впервые засветила своего бойфренда

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова держит свою личную жизнь за семью замками. Впрочем, в своем фотоблоге артистка сообщила, что больше не одинока.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала довольно личное фото, где впервые засветила загадочного возлюбленного. На снимке незнакомец держит Мишу за бедро, а она, в свою очередь, – его за руку.

"Скучаю по тебе", — подписала фотографию исполнительница и оставила смайлик в виде красного сердца.

Миша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Отметим, что Миша Романова не слишком делится подробностями личной жизни. Знаменитости приписывали немало романов, в том числе и с певцом Максом Барских. Впрочем, артистка держит все в тайне, равно как и личность своего бойфренда.

Напомним, Миша Романова воспитывает сына Мартина, которого родила в 2018 году. Впрочем, неизвестно, кто стал отцом мальчика. Миша держит это в тайне. Звезда раньше рассказывала, что сын не общается с отцом, ведь мужчина сам этого не хочет.

Читайте также: