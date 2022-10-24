Міша Романова вперше засвітила свого бойфренда

Артистка підтвердила, що більше не самотня.

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова тримає своє особисте життя за сімома замками. Утім, у своєму фотоблогу артистка повідомила, що більше не самотня.

В Instagram-stories знаменитість опублікувала доволі особисте фото, де вперше засвітила загадкового коханого. На знімку незнайомець тримає Мішу за стегно, а вона, своєю чергою, - його за руку.

"Сумую за тобою", - підписала світлину виконавиця та залишила смайлик у вигляді червоного серця.

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Зазначимо, Міша Романова не надто ділиться подробицями особистого життя. Знаменитості приписували чимало романів, зокрема й зі співаком Максом Барських. Утім, артистка тримає все в таємниці, так само, як і особу свого бойфренда.

Нагадаємо, Міша Романова виховує сина Мартіна, якого народила 2018 року. Утім, невідомо, хто став батьком хлопчика. Міша тримає це в таємниці. Зірка раніше розповідала, що син не спілкується з батьком, адже чоловік сам цього не хоче.

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