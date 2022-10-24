Попереду – важкий шлях: Зеленський – про підсумки війни і майбутнє

Президент Зеленський підбив підсумки 8 місяців війни і заявив, що на РФ чекає сценарій 1917 року.

Сьогодні, 24 жовтня, рівно вісім місяців від початку повномасштабної війни з Росією.

Про підсумки та досягнення за цей час розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

Зеленський наголосив, що Україна відстояла свою незалежність, і Росії цього вже не змінити.

"Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим. Настане час, і вся Україна буде вільною", – запевнив він.

Росія буде прохачкою

Президент зазначив, що українські захисники "ламають" так звану другу армію світу, і відтепер Росія буде тільки прохачкою.

"РФ щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи", – сказав глава держави.

Зеленський певен, що ніколи більше Росія не буде суб’єктом на міжнародній арені, який може щось комусь диктувати.

"Немає більше в неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевілля – на війну проти нашої держави і всього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції – тепер тільки огида", – сказав президент.

На його думку, що більше свого потенціалу РФ втратить зараз, то більше реальної свободи отримають всі народи і поруч із Росією, і в її межах. Україна – насамперед.

В РФ згадують 1917 рік

"24 лютого в Кремлі про це й подумати не могли, хоча варто було. Але зараз, 24 жовтня, немає вже такого російського посадовця й пропагандиста, який не розумів би, куди все це для них рухається. Вони давно почали згадувати 1917 рік. Відчуття провалу в Росії дедалі сильніше", – сказав Зеленський.

Проте він закликав українців не розслаблятися, адже попереду ще важкий шлях.

Найскладніша зима в історії

"Пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії. Зробити необхідну частину роботи восени, взимку й навесні, щоб мати потрібні державі результати. Втримати максимальну мобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу й не дозволити нашому спільному ворогові розколоти глобальну продемократичну коаліцію.

Цим ми й займаємося, ми всі – українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу", – підсумував президент.