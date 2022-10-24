Зеленський назвав здобутки від співпраці з ООН і подякував Гутеррешу

Український президент висловив впевненість, що Статут ООН працюватиме для підтримання миру й міжнародного правопорядку.

У понеділок, 24 жовтня, коли у світі святкується День ООН, президент України Володимир Зеленський перелічив здобутки, яких досягнуто від співпраці з цією міжнародною структурою.

Про це він говорив під час свого традиційного звернення.

Президент нагадав, що саме цього дня 1945 року набув чинності Статут ООН.

“Він був написаний і ухвалений не як щось ритуальне – це не порожня формальність. Це один із базових документів, який має працювати для підтримання миру й міжнародного правопорядку. Має працювати. І працюватиме”, - підкреслив Зеленський.

За його словами, заради цього триває боротьба українців проти незаконної та неспровокованої російської збройної агресії.

“Кожен і кожна, хто намагається повернути мир для України, бореться й за те, щоб мир і безпека були можливі для всіх інших народів на землі”, - наголосив український лідер.

Володимир Зеленський подякував Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу за співпрацю і за те, що він справді стоїть на захисті Статуту ООН та глобального миру.

“Ми вже досягли хороших результатів разом – це і звільнення наших полонених, яких утримували в Росії, це й експортна зернова ініціатива, яка дає змогу зняти гостроту продовольчої кризи у світі, це й різнопланова співпраця у структурах ООН. Дякую за сприяння в усьому цьому! І вірю, що зможемо досягнути ще більшого”, - наголосив президент.

Нагадаємо, Росія шантажує світ, погрожуючи розірвати співпрацю з ООН, якщо організація направить до України спеціалістів для розслідування атак українських міст іранськими безпілотниками.

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