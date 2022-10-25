19-річна донька Олени Кравець похизувалася новим татуюванням

Дівчина показала, як відбувався процес набиття тату та який саме вона обрала ескіз.

Донька зірки Студії "Квартал 95" Олени Кравець – Марія – вирішила зробити нове татуювання.

Так, в Instagram-stories дівчина показала, як минав процес. 19-річна Марія пішла до одного з тату-салонів Києва та обрала ескіз метелика, якого їй і набили на руці.

Татуювання доньки Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

"Як я люблю цей процес. Усе було на найвищому рівні", - зазначила Маша.

Татуювання доньки Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Татуювання доньки Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Загалом, це вже не перше татуювання Марії. У дівчини на правій руці був зображений напис "танцуй". Утім, повномасштабна війна, яку вороже розв'язала Росія, змінила цінності українців. Тож Марія позбулася свого російськомовного тату. Тепер на руці Маші красується напис – "танцюй". Також у доньки Олени є патріотичне татуювання. Так, Маша набила на зап'ясті тризуб.

Татуювання доньки Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни чимало українських знаменитостей набили патріотичні татуювання. Нещодавно у ведучого Даніеля Салема, який служить на передовій, з'явився величезний український орнамент.

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