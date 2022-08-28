Даніель Салем на грудях набив величезне тату у вигляді вишиванки: "Моя нова броня"

Телеведучий, актор, а з початком війни й військовослужбовець, Даніель Салем прикрасив тіло національним малюнком.
Відтепер на грудях у Даніеля Салема з'явився величезний український орнамент. Про це телеведучий розповів у сторіз на своїй сторінці в Instagram.
Салем оприлюднив відео просто з татусалону, на якому показав, як йому набивали ще один малюнок на тілі.
"У мене буде дуже крута вишиваночка – одеська!" – розповів шанувальникам Салем.
Телеведучий зізнався, що робити таке тату було боляче, але воно того вартувало, адже відтепер у нього є надійний захист від ворогів.
"Це моя нова броня! Жодна куля не пройде! Клас!" - сказав Салем.
Одеська вишиванка вже не перше патріотичне тату на тілі шоумена. Поруч із нею на грудях Даніеля Салема зображений контур України та синьо-жовтий прапор.
Нагадаємо, днями Даніель Салем розповів, як ставиться до українських зірок-чоловіків, що зараз перебувають за кордоном і не поспішають повертатися до України.
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