Даніель Салем на грудях набив величезне тату у вигляді вишиванки: "Моя нова броня"

Відтепер на грудях у Даніеля Салема з'явився величезний український орнамент. Про це телеведучий розповів у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Салем оприлюднив відео просто з татусалону, на якому показав, як йому набивали ще один малюнок на тілі.

"У мене буде дуже крута вишиваночка – одеська!" – розповів шанувальникам Салем.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведучий зізнався, що робити таке тату було боляче, але воно того вартувало, адже відтепер у нього є надійний захист від ворогів.

"Це моя нова броня! Жодна куля не пройде! Клас!" - сказав Салем.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Одеська вишиванка вже не перше патріотичне тату на тілі шоумена. Поруч із нею на грудях Даніеля Салема зображений контур України та синьо-жовтий прапор.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, днями Даніель Салем розповів, як ставиться до українських зірок-чоловіків, що зараз перебувають за кордоном і не поспішають повертатися до України.

Читайте також: