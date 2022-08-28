У Пакистані масштабна повінь змила готель (відео)

Готель New Honeymoon, розташований на березі річки Сват, постраждав від потужної хвилі повені.
New Honeymoon є одним із найбільших готелів в окрузі Сват.
Як видно на опублікованих записах, спочатку падає частина стіни, а за кілька хвилин - весь готель.
Минулося без жертв, оскільки туристи й персонал залишили готель ще минулої середи, дотримуючись інструкцій уряду з евакуації.
⚠️ Floods #Swat #Malakand Division pic.twitter.com/8ArTswVmRI— Asif Ullah Khan (@asifullahk) August 26, 2022
This is not a result of Natural Disaster. This is a result of Bad Construction, inadequate foundation and corrupt officials. There are many buildings in #Pakistan built inadequate which are a death trap. Pakistan has a Building Code but No One follows it because of corruption. pic.twitter.com/uqRgJJn5GF— Tony Ashai (@tonyashai) August 26, 2022
Нагадаємо, сезон мусонів розпочався в Пакистані на місяць раніше, ніж зазвичай. Безперервні зливи вже пошкодили 170 тисяч будинків і зруйнували 150 мостів. Наразі близько 6500 пакистанських військовослужбовців беруть участь у пошуково-рятувальних операціях і вже евакуювали понад 40 тисяч людей.
Влада Пакистану оголосила в країні режим надзвичайної ситуації.
Останні масштабні та руйнівні зливи були зафіксовані в Пакистані 2010 року, коли загинули 1700 людей.
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