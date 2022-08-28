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У Пакистані масштабна повінь змила готель (відео)

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У Пакистані масштабна повінь змила готель (відео)

Фото: Associated Press

Готель New Honeymoon, розташований на березі річки Сват, постраждав від потужної хвилі повені.

New Honeymoon є одним із найбільших готелів в окрузі Сват.

Як видно на опублікованих записах, спочатку падає частина стіни, а за кілька хвилин - весь готель.

Минулося без жертв, оскільки туристи й персонал залишили готель ще минулої середи, дотримуючись інструкцій уряду з евакуації.

Нагадаємо, сезон мусонів розпочався в Пакистані на місяць раніше, ніж зазвичай. Безперервні зливи вже пошкодили 170 тисяч будинків і зруйнували 150 мостів. Наразі близько 6500 пакистанських військовослужбовців беруть участь у пошуково-рятувальних операціях і вже евакуювали понад 40 тисяч людей.

Влада Пакистану оголосила в країні режим надзвичайної ситуації.

Останні масштабні та руйнівні зливи були зафіксовані в Пакистані 2010 року, коли загинули 1700 людей.

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