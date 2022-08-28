В Пакистане масштабное наводнение смыло гостиницу (видео)

New Honeymoon является одним из самых больших отелей в округе Сват.

Как видно на опубликованных записях, сначала падает часть стены, а через несколько минут — вся гостиница.

Обошлось без жертв, поскольку туристы и персонал покинули гостиницу еще в прошлую среду, следуя инструкциям правительства по эвакуации.

Это не является результатом Natural Disaster. Это является результатом плохих строительств, безупречного образования и коррупции официальных. Есть много строительных работ в #Пакистане строительная архитектура, которая является опасной трепкой. Pakistan имеет Building Code, но не один из них, потому что коррупция. pic.twitter.com/uqRgJJn5GF — Tony Ashai (@tonyashai) August 26, 2022

Напомним, сезон муссонов начался в Пакистане на месяц раньше обычного. Непрерывные ливни уже повредили 170 тысяч домов и разрушили 150 мостов. В настоящее время около 6500 пакистанских военнослужащих принимают участие в поисково-спасательных операциях и уже эвакуировали более 40 тысяч человек.

Власти Пакистана объявили в стране режим чрезвычайной ситуации.

Последние масштабные и разрушительные ливни были зафиксированы в Пакистане в 2010 году, когда погибли 1700 человек.

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