Даниэль Салем на груди набил огромное тату в виде вышиванки: "Моя новая броня"

Телеведущий, актер, а с началом войны и военнослужащий Даниэль Салем украсил тело национальным рисунком.

Теперь на груди у Даниэля Салема появился огромный украинский орнамент. Об этом телеведущий рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

Салем опубликовал видео прямо из татусалона, на котором показал, как ему набивали еще один рисунок на теле.

"У меня будет очень крутая вышиванка – одесская!" – рассказал поклонникам Салем.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведущий признался, что делать такое тату было больно, но оно того стоило, ведь теперь у него есть надежная защита от врагов.

"Это моя новая броня! Ни одна пуля не пройдет! Класс!" – сказал Салем.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Одесская вышиванка уже не первое патриотическое тату на теле шоумена. Рядом с ней на груди Даниэля Салема изображен контур Украины и сине-желтый флаг.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, на днях Даниэль Салем рассказал, как относится к украинским звездам-мужчинам, которые сейчас находятся за границей и не спешат возвращаться в Украину.

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