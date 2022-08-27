Коля Сєрга вперше зізнався, що посварився з батьком через війну: "В нього не було віри в Україну"

Музикант Коля Сєрга вперше поділився, що мав з рідним батьком конфлікт через те, що пішов воювати і долучився до лав ЗСУ.

Як зізнався Коля Сєрга, у його родини багато спільного з Росією. Батько музиканта служив у РФ, мама навчалася у Челябінську.

"Я ще нікому не розповідав. У моєї родини було багато спільного з росією. Мій батько служив в росії. Він навіть навчався у військовій академії, Можайська академія – це найпрестижніший військовий заклад. У нього дуже багато там друзів було. Коли я тільки народився, ми поїхали до Южноуральська, там жили. Мама навчалася у Челябінську і тільки потім ми переїхали до Одеси", - розповів Сєрга в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Сестра мами Колі зі своєю родиною вже понад 40 років мешкає в Росії:

"Інша частина сім'ї, мамина сестра, вона живе в росії більше ніж 40 років і вся родина. Ми розмовляли завжди російською, у нас взагалі не було української мови в сім'ї. Я навчався в російській школі. Тому я ріс без знання української культури, української історії. Я вважав, що Україна росія – вони поруч. Я ріс у російській культурі, вона мені дуже подобалася. Тому я не занурювався у питання зв'язку між культурою і геополітикою", - пояснив артист.

Коли ж Коля вирішив піти воювати за Україну, родина його відмовляла:

"Коли я пішов мобілізуватися, 26 лютого, з батьком ми не спілкувалися місяць. Коли я записував якісь звернення до росіян жорсткі, він казав: "Навіщо ти це робиш?". Я не спілкувався з ним, тому не знаю, що він мав на увазі. Можливо переживав, що пощади не буде, таких в полон не беруть. В нього не було віри в Україну, що Україна може щось сама", - сказав Сєрга.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Втім, коли батько музиканта побачив силу українців, він змінив свою думку:

"Знаєте де зараз батько? Під Херсоном. І він вже десь за два місяці прийшов, він пішов на посаду, яка нижча за його звання і воює під Херсоном вже два місяці, він там командир однієї з бригад", - додав Сєрга.

Коля поділився, що окрім нього та батька на передовій служить і його брат. Чоловік військовий медик і навчає тактичній медицині інших.

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