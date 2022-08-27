Проценко виграв етап Діамантової ліги, Бех-Романчук - бронзова призерка

У швейцарській Лозанні завершився етап Діамантової ліги, на якому українські легкоатлети двічі піднялися на п'єдестал.

Український легкоатлет Андрій Проценко виграв 11-й етап Діамантової ліги 2022, який відбувся у швейцарській Лозанні.

Українець взяв 2.15 м, 2.20 м та 2.24 м з першої спроби. Усі інші використовували принаймні на одній висоті другу або третю спроби.

Планку 2,27 м він не зміг підкорити, але обійшов свого головного конкурента Мутаза Баршима завдяки меншій кількості спроб.

Третє місце у Лозанні-2022 у потрійному стрибку посіла Марина Бех-Романчук (14.31 м). "Золото" виборола Юлімар Рохас із Венесуели, яка стрибнула на метр далі (15.31 м).

У забігу на 400 м із бар'єрами Анна Рижикова – 4-та (54.59), а Вікторія Ткачук – 6-та (55.29). Виграла забіг Фемке Бол із Нідерландів, встановивши рекорд змагань (52.95).

Нагадаємо, що Україна фінішувала в топ-10 медального заліку на ЧЄ-2022 з легкої атлетики.

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