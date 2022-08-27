Для контрнаступу нам потрібно формувати нові угрупування – Жданов

Озброєння, яке могло б сприяти розвитку нашого контрнаступу, не надходить.

Про це віськовий експерт Олег Жданов заявив ТСН.ua.

"Стосовно зброї було прийняте рішення не оголошувати плани. Міністр оборони Резніков запропонував зробити сюрприз для росіян. Нам наразі важкого озброєння не передають. Передають літаки, зокрема, від 1 вересня, надходження німецьких "Гепардів", БМП 113 , але йдуть розмови. Реальною залишається передача боєприпасів, але це не наступальна зброя. Для контрнаступу треба створити окреме угруповання військ", - сказав він.

Нагадаємо, Україна до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Американський військовий розповів, що для цього необхідно.

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Херсон - заступник мера Роман Головня в ТСН

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