"Збільшення армії Росії – це чистий популізм" - військовий експерт

Путін зможе хоч якось доукомплектувати армію не раніше літа наступного року.

Президент Росії Володимир Путін 25 серпня підписав указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що такий крок президента РФ – це чистий популізм, і це не допоможе російській армії досягти успіхів у війні.

Про це він розповів для ТСН.ua.

"Крок Путіна про збільшення армії навіть на Заході викликав усмішку. Це популізм. При чисельності майже там півтора мільйона, яка була до цього указу, він не міг зібрати мільйон. У нього було всього на всього 850 тисяч. Майже 30% – вакантних посад в армії. Мені так здається, що він хотів перебити ось цю негативну новину, яку оголосив Шойгу що "спецоперація" забуксувала, що немає перемог. А Путін виходить і заявляє, що Росія збільшує армію. А росіянин сидить і думає: "О, армія стане більшою, ми підемо вперед, ми переможемо всіх, ми всіх поб’ємо".Це суто популістський указ", - зазначив він.

За словами Жданова, якщо розглядати суть цього указу, то цих 137 тисяч він зможе почати укомплектовувати від 1 січня 2023 року. А основний набір буде комплектувати призовниками і це станеться тільки до літа наступного року, через рік.

"І ми ще подивимось, як піде осінній призов на фоні цієї війни. Як призовники почнуть ховатися і розбігатися, як зайці. Ще скільки військкоматів згорить у Росії", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, Путін збільшив штатну чисельність російських військ.

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