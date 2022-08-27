"Увеличение армии России – это чистый популизм" - военный эксперт

Президент России Владимир Путин 25 августа подписал указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн 39 тыс. человек. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что такой шаг президента РФ – это чистый популизм, и это не поможет российской армии добиться успехов в войне.

Об этом он рассказал для ТСН.ua.

"Шаг Путина об увеличении армии даже на Западе вызвал улыбку. Это популизм. При численности почти там полтора миллиона, которая была до этого указа, он не мог собрать миллион. У него было всего 850 тысяч. Почти 30% — вакантных должностей в армии. Мне так кажется, что он хотел перебить вот эту негативную новость, которую объявил Шойгу что "спецоперация" забуксовала, что нет побед. А Путин выходит и заявляет, что Россия увеличивает армию. А россиянин сидит и думает: "О, армия станет больше, мы пойдем вперед, мы победим всех, мы всех побьем". Это сугубо популистский указ", — отметил он.

По словам Жданова, если рассматривать суть этого указа, то этих 137 тысяч он сможет начать укомплектовывать с 1 января 2023 года. А основной набор будет комплектовать призывниками и это произойдет только к лету следующего года через год.

"И мы еще посмотрим, как пойдет осенний призыв на фоне этой войны. Как призывники начнут прятаться и разбегаться как зайцы. Еще сколько военкоматов сгорит в России", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, Путин увеличил штатную численность российских войск.

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