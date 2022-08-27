В разведке рассказали об угрозах из соседней Беларуси

Пока угрозы повторного наземного вторжения со стороны Беларуси не наблюдается.

Впрочем, несмотря на это, территория соседней страны несет опасность для Украины из-за авиационных и ракетных ударов. Что касается сухопутного компонента, то его в достаточном количестве нет, а лишь отдельные подразделения сил специальных операций.

Об этом винтервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он оценивает угрозу вторжения из Беларуси как "минимальную". Она увеличится, если "там начнется развертывание мощного сухопутного компонента".

"Мы не видим ни опрокидывания туда сухопутного компонента, ни наращивания, ни создания каких-либо наступательных группировок. Там вдоль границ сейчас находятся лишь батальоны вооруженных сил республики Беларусь, которые проводят обучение, оборудовали свои позиции и несут службу на ротационной основе", — говорит. Скибицкий.

Сейчас на территории Беларуси находится около тысячи военнослужащих страны-агрессорки России.

Напомним, Беларусь стянула к границам очень большую и мощную систему ПВО, а наши самолеты пока вооружены старыми ракетами, зона поражения которых до 70 километров. Военный эксперт Роман Свитан объяснил, могут ли истребители из Украины попадать по российским самолетам на территории Беларуси, откуда бомбят наши мирные населенные пункты.

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