Хорошие люди: Лукашенко объяснил, зачем поздравил украинцев с Днем Независимости

Лукашенко назвал украинцев "хорошими людьми" Именно поэтому, подчеркнул он, решил поздравить украинский народ с 31-летием Независимости.

Об этом он сказал журналистам во время посещения Минского механического завода, сообщила пресс-служба.

Лукашенко говорит, мол, у него сложилось "доброе и хорошее отношение к украинцам", даже к жителям западных областей — западенцев.

"Ничего у них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" — это те, кто сверху, начиная от курящих, нюхает, пьет и потом вяжит с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это люди хорошие. наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ", — сказал самопровозглашенный президент.

Сказал Лукашенко еще и о том, что "корни его прапрапрадедов зарыт где-то между Черниговом и Киевом".

"Фамилия сама о себе говорит. Слава богу, что сохранил. Что касается государства — это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А если подаренные нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье — это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда увлекался Украиной", — высказался белорусский диктатор.

Как сообщалось, в День Независимости Украины Лукашенко пожелал украинцам "мирного неба", а также "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал циничное заявление Лукашенко. Он назвал "приветствие" клоунадой и пообещал после победы обсудить с ним оттенки "мирного неба".

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