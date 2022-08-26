Хороші люди: Лукашенко пояснив, навіщо привітав українців із Днем Незалежності

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який дозволив "фюреру" Володимиру Путіну бомбити Україну зі своєї території, привітав із Днем Незалежності.
Лукашенко назвав українців "хорошими людьми". Саме тому, наголосив він, вирішив привітати український народ з 31-річницею Незалежності.
Про це він сказав журналістам під час відвідин Мінського механічного заводу, повідомила пресслужба.
Лукашенко каже, мовляв, у нього склалося "хороше і добре ставлення до українців", навіть до мешканців західних областей - западенців.
"Нічого у них поганого немає. Жодні вони не "нацики". "Нацики" - це ті, хто зверху, починаючи від тих, хто палить, нюхає, п'є і потім патякає з екранів телевізорів. А люди хороші. Це наші люди. Тому я вважав за необхідне, як завжди, привітати український народ", - сказав самопроголошений президент.
Сказав Лукашенко ще й про те, що "коріння його прапрапрадідів зарите десь між Черніговом і Києвом".
"Прізвище саме про себе говорить. Слава богу, що зберіг. Щодо держави - це наші сусіди. Їх не обирають, я часто казав. Це від Господа Бога. А якщо подаровані нам Господом Богом, ми повинні ставитися до них відповідно. Третє – це наші люди, це слов'яни. Ми всі від одного кореня. Я взагалі завжди захоплювався Україною", - висловився білоруський диктатор.
Як повідомлялося, у День Незалежності України Лукашенко побажав українцям "мирного неба", а також "мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цинічну заяву Лукашенка. Він назвав "привітання" клоунадою і пообіцяв після перемоги обговорити з ним відтінки "мирного неба".
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