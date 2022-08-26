Хороші люди: Лукашенко пояснив, навіщо привітав українців із Днем Незалежності

Лукашенко назвав українців "хорошими людьми". Саме тому, наголосив він, вирішив привітати український народ з 31-річницею Незалежності.

Про це він сказав журналістам під час відвідин Мінського механічного заводу, повідомила пресслужба.

Лукашенко каже, мовляв, у нього склалося "хороше і добре ставлення до українців", навіть до мешканців західних областей - западенців.

"Нічого у них поганого немає. Жодні вони не "нацики". "Нацики" - це ті, хто зверху, починаючи від тих, хто палить, нюхає, п'є і потім патякає з екранів телевізорів. А люди хороші. Це наші люди. Тому я вважав за необхідне, як завжди, привітати український народ", - сказав самопроголошений президент.

Сказав Лукашенко ще й про те, що "коріння його прапрапрадідів зарите десь між Черніговом і Києвом".

"Прізвище саме про себе говорить. Слава богу, що зберіг. Щодо держави - це наші сусіди. Їх не обирають, я часто казав. Це від Господа Бога. А якщо подаровані нам Господом Богом, ми повинні ставитися до них відповідно. Третє – це наші люди, це слов'яни. Ми всі від одного кореня. Я взагалі завжди захоплювався Україною", - висловився білоруський диктатор.

Як повідомлялося, у День Незалежності України Лукашенко побажав українцям "мирного неба", а також "мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цинічну заяву Лукашенка. Він назвав "привітання" клоунадою і пообіцяв після перемоги обговорити з ним відтінки "мирного неба".

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