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ЗАЕС підключена до мережі та виробляє електроенергію для України - Енергоатом

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ЗАЕС підключена до мережі та виробляє електроенергію для України - Енергоатом

Фото: Енергоатом

Роботу зупиненого енергоблоку відновили.

Сьогодні, 26 серпня, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків Запорізької атомної електростанції під’єднано до енергомережі. Триває набір потужності.

Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає, повідомили в "Енергоатомі".

"Атомники Запорізької АЕС - справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 09:00 26 серпня всі шість енергоблоки Запорізької АЕС були відключені від енергомережі.

25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, відбулося повне відключення станції від енергомережі. Відключення повітряної лінії через пожежі, спричинені постійними обстрілами окупантів, призвело до зміни в роботі Запорізької АЕС.

Ситуація із Запорізькою електростанцією, яку російські окупанти захопили ще на початку березня 2022 року, є небезпечною. Раніше в МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати Запорізьку АЕС потрібно за допомогою "переговорів"

Ми на крок ближче до апокаліптичного сценарію: що відбувається з відключенням ЗАЕС

Ми на крок ближче до апокаліптичного сценарію: що відбувається з відключенням ЗАЕС

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