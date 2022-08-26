Поховали у подвір'ї: на Херсонщині окупанти розстріляли подружжя

Причини й обставини вбивства розслідує поліція. Подружжя поховали у подвір'ї їх будинку, через неможливість зробити це на кладовищі.

Про це пише "Суспільне".

Як розказав Олександр Тетеря, син загиблих, батько з дружиною від вибухів ховалися у своєму підвалі. Там їх, розстріляними, знайшли сусіди.

"Вчора зателефонували сусіди, і сказали, що не бачили, щоб батьки вправлялися по господарству. Пішли подивитися і знайшли їх у підвалі розстріляними. Що там трапилося - ніхто не знає. Єдине відомо, що застрелили батька пострілом в голову і його жінку також розстріляли", - розказує Олександр Тетеря.

За словами мешканців, які залишилися в Архангельському, російські військові ходили вулицями - щось перевіряли й шукали.

"У російських військових пройшла ротація і заїхали більш агресивні. Начебто ці військові РФ, були під Києвом. На формі в них позначки не Z, як було, а V", - додав чоловік.

Нагадаємо, на Херсонщині, у селі Високопілля, російські військовослужбовці розстріляли у власному дворі подружжя.

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