Поховали у подвір'ї: на Херсонщині окупанти розстріляли подружжя

У Архангельському Високопільської селищної громади військові РФ розстріляли подружжя Павленків - Ларису та Валентина.
Причини й обставини вбивства розслідує поліція. Подружжя поховали у подвір'ї їх будинку, через неможливість зробити це на кладовищі.
Про це пише "Суспільне".
Як розказав Олександр Тетеря, син загиблих, батько з дружиною від вибухів ховалися у своєму підвалі. Там їх, розстріляними, знайшли сусіди.
"Вчора зателефонували сусіди, і сказали, що не бачили, щоб батьки вправлялися по господарству. Пішли подивитися і знайшли їх у підвалі розстріляними. Що там трапилося - ніхто не знає. Єдине відомо, що застрелили батька пострілом в голову і його жінку також розстріляли", - розказує Олександр Тетеря.
За словами мешканців, які залишилися в Архангельському, російські військові ходили вулицями - щось перевіряли й шукали.
"У російських військових пройшла ротація і заїхали більш агресивні. Начебто ці військові РФ, були під Києвом. На формі в них позначки не Z, як було, а V", - додав чоловік.
Нагадаємо, на Херсонщині, у селі Високопілля, російські військовослужбовці розстріляли у власному дворі подружжя.
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