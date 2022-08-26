Ліга Європи: результати жеребкування групового раунду

У Стамбулі відбулося жеребкування основного раунду Ліги Європи сезону-2022/23. До вашої уваги склад усіх груп.

У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23.

У ньому взяли участь 32 клуби, серед них - київське "Динамо". Столичний клуб буде єдиним представником України цього сезону на груповій стадії другого за престижністю євротурніру.

Зазначимо, що підопічні Мірчі Луческу потрапили до Ліги Європи, не зумівши подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, де поступилися португальській "Бенфіці" в раунді плейоф.

Під час жеребу Ліги Європи "біло-сині" були посіяні з першого кошика та дізналися своїх суперників на груповій стадії.

Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи

група A група B Арсенал (Англія) Динамо Київ (Україна) ПСВ (Нідерланди) Ренн (Франція) Буде-Глімт (Норвегія) Фенербахче (Туреччина) Цюрих (Швейцарія) АЕК Ларнака (Кіпр) група C група D Рома (Італія) Брага (Португалія) Лудогорець (Болгарія) Мальме (Швеція) Бетіс (Іспанія) Уніон Берлін (Німеччина) ХІК (Фінляндія) Уніон (Бельгія) група E група F Манчестер Юнайтед (Англія) Лаціо (Італія) Реал Сосьєдад (Іспанія) Феєнорд (Нідерланди) Шериф (Молдова) Мітьюлланд (Данія) Омонія (Кіпр) Штурм (Австрія) група G група H Олімпіакос (Греція) Црвена Звезда (Сербія) Карабах (Азербайджан) Монако (Франція) Фрайбург (Німеччина) Ференцварош (Угорщина) Нант (Франція) Трабзонспор (Туреччина)

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах цього турніру.

Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада. Фінал турніру відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

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