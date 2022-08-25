"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів

"Шахтар" представлятиме Україну у найпрестижнішому єврокубку - Лізі чемпіонів. "Гірники" дізналися суперників у груповому етапі.
У четвер, 25 серпня, у Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23, за результатами якого суперників дізнався єдиний представник України - донецький "Шахтар".
"Гірники" були посіяні із 3-го кошика та зіграють у групі F з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" та шотландським "Селтіком".
Нагадаємо, що у груповому етапі мало шанс зіграти й київське "Динамо", проте підопічні Мірчи Луческу поступилися португальській "Бенфіці" в плейоф (0:2, 0:3).
- Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада. Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
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