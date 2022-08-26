Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

В ней приняли участие 32 клуба, среди них - киевское "Динамо". Столичный клуб будет единственным представителем Украины в этом сезоне на групповой стадии второго по престижности евротурнира.

Отметим, что подопечные Мирчи Луческу попали в Лигу Европы, не сумев преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, где уступили португальской "Бенфике" в раунде плей-офф.

Во время жребия Лиги Европы "бело-синие" были посеяны из первой корзины и узнали своих соперников на групповой стадии.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

группа A группа B Арсенал (Англия) Динамо Киев (Украина) ПСВ (Нидерланды) Ренн (Франция) Буде-Глимт (Норвегия) Фенербахче (Турция) Цюрих (Швейцария) АЕК Ларнака (Кипр) группа C группа D Рома (Италия) Брага (Португалия) Лудогорец (Болгария) Мальме (Швеция) Бетис (Испания) Унион Берлин (Германия) ХИК (Финляндия) Унион (Бельгия) группа E группа F Манчестер Юнайтед (Англия) Лацио (Италия) Реал Сосьедад (Испания) Фейеноорд (Нидерланды) Шериф (Молдова) Митьюлланд (Дания) Омония (Кипр) Штурм (Австрия) группа G группа H Олимпиакос (Греция) Црвена Звезда (Сербия) Карабах (Азербайджан) Монако (Франция) Фрайбург (Германия) Ференцварош (Венгрия) Нант (Франция) Трабзонспор (Турция)

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах этого турнира.

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября. Финал турнира состоится на "Пушкаше Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

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