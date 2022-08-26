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Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

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Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

Фото: Associated Press

В Стамбуле состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Вашему вниманию состав всех групп.

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

В ней приняли участие 32 клуба, среди них - киевское "Динамо". Столичный клуб будет единственным представителем Украины в этом сезоне на групповой стадии второго по престижности евротурнира.

Отметим, что подопечные Мирчи Луческу попали в Лигу Европы, не сумев преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, где уступили португальской "Бенфике" в раунде плей-офф.

Во время жребия Лиги Европы "бело-синие" были посеяны из первой корзины и узнали своих соперников на групповой стадии.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

группа A группа B
Арсенал (Англия) Динамо Киев (Украина)
ПСВ (Нидерланды) Ренн (Франция)
Буде-Глимт (Норвегия) Фенербахче (Турция)
Цюрих (Швейцария) АЕК Ларнака (Кипр)
группа C группа D
Рома (Италия) Брага (Португалия)
Лудогорец (Болгария) Мальме (Швеция)
Бетис (Испания) Унион Берлин (Германия)
ХИК (Финляндия) Унион (Бельгия)
группа E группа F
Манчестер Юнайтед (Англия) Лацио (Италия)
Реал Сосьедад (Испания) Фейеноорд (Нидерланды)
Шериф (Молдова) Митьюлланд (Дания)
Омония (Кипр) Штурм (Австрия)
группа G группа H
Олимпиакос (Греция) Црвена Звезда (Сербия)
Карабах (Азербайджан) Монако (Франция)
Фрайбург (Германия) Ференцварош (Венгрия)
Нант (Франция) Трабзонспор (Турция)
  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
  • Команды, которые займут третье место в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах этого турнира.
  • Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября. Финал турнира состоится на "Пушкаше Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

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