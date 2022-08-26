Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

В Стамбуле состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Вашему вниманию состав всех групп.
В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.
В ней приняли участие 32 клуба, среди них - киевское "Динамо". Столичный клуб будет единственным представителем Украины в этом сезоне на групповой стадии второго по престижности евротурнира.
Отметим, что подопечные Мирчи Луческу попали в Лигу Европы, не сумев преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, где уступили португальской "Бенфике" в раунде плей-офф.
Во время жребия Лиги Европы "бело-синие" были посеяны из первой корзины и узнали своих соперников на групповой стадии.
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы
|группа A
|группа B
|Арсенал (Англия)
|Динамо Киев (Украина)
|ПСВ (Нидерланды)
|Ренн (Франция)
|Буде-Глимт (Норвегия)
|Фенербахче (Турция)
|Цюрих (Швейцария)
|АЕК Ларнака (Кипр)
|группа C
|группа D
|Рома (Италия)
|Брага (Португалия)
|Лудогорец (Болгария)
|Мальме (Швеция)
|Бетис (Испания)
|Унион Берлин (Германия)
|ХИК (Финляндия)
|Унион (Бельгия)
|группа E
|группа F
|Манчестер Юнайтед (Англия)
|Лацио (Италия)
|Реал Сосьедад (Испания)
|Фейеноорд (Нидерланды)
|Шериф (Молдова)
|Митьюлланд (Дания)
|Омония (Кипр)
|Штурм (Австрия)
|группа G
|группа H
|Олимпиакос (Греция)
|Црвена Звезда (Сербия)
|Карабах (Азербайджан)
|Монако (Франция)
|Фрайбург (Германия)
|Ференцварош (Венгрия)
|Нант (Франция)
|Трабзонспор (Турция)
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Команды, которые займут третье место в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах этого турнира.
- Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября. Финал турнира состоится на "Пушкаше Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
Читайте также:
"Шахтер" узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
Лига чемпионов-2022/23: результаты жеребьевки группового этапа
"Днепр-1" разгромно проиграл второй матч АЕКу и вылетел в Лигу конференций