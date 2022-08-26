ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для Украины — Энергоатом

Сегодня, 26 августа, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков Запорожской атомной электростанции подключен к энергосети. Продолжается набор мощности.

Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, сообщили в "Энергоатоме".

"Атомники Запорожской АЭС — настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 августа все шесть энергоблоков Запорожской АЭС были отключены от энергосети.

25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, произошло полное отключение станции от энергосети. Отключение воздушной линии из-за пожаров, вызванных постоянными обстрелами оккупантов, привело к изменению в работе Запорожской АЭС.

Ситуация с Запорожской электростанцией, которую российские оккупанты захватили еще в начале марта 2022 года, опасна. Ранее в МАГАТЭ заявили, что демилитаризировать Запорожскую АЭС нужно с помощью "переговоров".

Мы на шаг ближе к апокалиптическому сценарию: что происходит с отключением ЗАЭС

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