Все атомные энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети — Энергоатом

В настоящее время ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все шесть энергоблоков Запорожской АЭС отключены от энергосети.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины. Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети", — говорится в сообщении.

В то же время в "Энергоатоме" подчеркнули, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

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Следует отметить, что 25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, произошло полное отключение станции от энергосети. Отключение воздушной линии из-за пожаров, вызванные постоянными обстрелами оккупантов, привело к изменению в работе Запорожской АЭС.

Ситуация с Запорожской электростанцией, которую российские оккупанты захватили еще в начале марта 2022 года, опасная. Ранее в МАГАТЭ заявили, что демилитаризировать Запорожскую АЭС нужно с помощью "переговоров".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 184-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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