У розвідці розповіли про загрози з сусідньої Білорусі

Втім, попри це територія сусідньої країни несе для небезпеку для України через авіаційні та ракетні удари. Щодо сухопутного компоненту, то його у достатній кількості немає, а лише окремі підрозділи сил спеціальних операцій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Він оцінює загрозу вторгнення з Білорусі як "мінімальну". Вона зросте, якщо "там розпочнеться розгортання потужного сухопутного компонента".

"Ми не бачимо ні перекидання туди сухопутного компонента, ні нарощування, ні створення будь-яких наступальних угруповань. Там вздовж кордонів зараз перебувають лише батальйони збройних сил республіки Білорусь, які проводять навчання, обладнали свої позиції і несуть службу на ротаційній основі", - каже Скібіцький.

Зараз на території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовцівкраїни-агресорки Росії.

Нагадаємо, Білорусь стягнула до кордонів дуже велику і потужну систему ППО, а наші літаки поки що озброєні старими ракетами, зона ураження яких до 70 кілометрів. Військовий експерт Роман Світан пояснив, чи можуть винищувачі з України влучати по російських літаках на території Білорусі, звідки бомблять наші мирні населені пункти.

Читайте також: