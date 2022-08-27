У розвідці розповіли про загрози з сусідньої Білорусі

Наразі загрози повторного наземного вторгнення з боку Білорусі не спостерігається.
Втім, попри це територія сусідньої країни несе для небезпеку для України через авіаційні та ракетні удари. Щодо сухопутного компоненту, то його у достатній кількості немає, а лише окремі підрозділи сил спеціальних операцій.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
Він оцінює загрозу вторгнення з Білорусі як "мінімальну". Вона зросте, якщо "там розпочнеться розгортання потужного сухопутного компонента".
"Ми не бачимо ні перекидання туди сухопутного компонента, ні нарощування, ні створення будь-яких наступальних угруповань. Там вздовж кордонів зараз перебувають лише батальйони збройних сил республіки Білорусь, які проводять навчання, обладнали свої позиції і несуть службу на ротаційній основі", - каже Скібіцький.
Зараз на території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовцівкраїни-агресорки Росії.
Нагадаємо, Білорусь стягнула до кордонів дуже велику і потужну систему ППО, а наші літаки поки що озброєні старими ракетами, зона ураження яких до 70 кілометрів. Військовий експерт Роман Світан пояснив, чи можуть винищувачі з України влучати по російських літаках на території Білорусі, звідки бомблять наші мирні населені пункти.
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