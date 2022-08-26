"Независимость Беларуси – вещь незыблемая": Лукашенко набрался смелости ответить Путину

Так, недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что в разговоре с ним Владимир Путин якобы отрицал независимость Беларуси и Украины. В свою очередь, Лукашенко заявил, что "независимость Беларуси – вещь незыблемая".

Об этом сообщает белорусское издание "БЕЛТА".

Комментируя недавние слова Шольца, Лукашенко подчеркнул, что даже не обращает на это внимания. Мол, таких фейков уже наслушался.

"Я знаю другую точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства – это незыблемые вещи. Все!" – заявил белорусский диктатор.

Напомним, Лукашенко, позволивший Путину бомбить Украину, пожелал украинцам "мирного неба".

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