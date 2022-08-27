В разведке рассказали, может ли Путин применить ядерное оружие против Украины

Россия продолжает проводить учения по развертыванию ядерного оружия, поэтому угроза удара со стороны РФ до сих пор остается.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, сейчас Россия не готова применить ядерное оружие против Украины

"Признаков того, что он (Путин - ред.) завтра применит такое оружие, нет. Но там постоянно проводятся тренировки, именно определенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещение боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению. Носители есть – это те же Ту-22, Ту-95, Ту-160, находящиеся в Черном море носители системы "Калибр" также могут нести тактический ядерный боезаряд. То есть такая угроза остается и мы это понимаем", — отметил он.

Напомним, Россия могла разместить в Крыму тактическое ядерное оружие.

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