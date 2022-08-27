Путин все еще не отказался от плана захвата Украины – ГУР

Оккупанты не отказались от наступательных действий в Донецкой области — идея выхода на административную границу Донецкой области у них остается.

Общий замысел Российской Федерации – захватить как можно больше украинских территорий – не изменился.

Об этом в интервью заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Нам удалось сбить темпы наступательных действий, особенно после того, как наши войска были выведены из Северодонецка и Лисичанская, после того, как мы выровняли линию фронта, им стало труднее вести боевые действия против нас. Если мы говорим о перемещении на юг, им стало значительно тяжелее вести боевые действия. Если мы говорим о перемещениях на юг, туда переместились группировки восточного военного округа РФ. Кстати, сначала они действовали с территории Беларуси, затем, после того, как они отступили с наших северных областей, их перебросили на Донецкое и Харьковское направления, и большая часть этой группировки была в резерве на территории Российской Федерации. Когда для агрессора возникла угроза деоккупации южных территорий, они усилили там свои группировки. Сама группировка восточного военного округа была туда переброшена вместе с воздушно-десантными войсками", — сказал он.

Однако, по мнению Скибицкого, оккупанты не отказались от тех планов, которые у них есть на Донецком направлении.

"Там боевые действия – штурмовые действия, наступательные действия – продолжаются ежедневно при поддержке артиллерии, авиации, штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации. То есть там ситуация довольно сложная. Мы сбиваем их темп наступления и главное – не позволяем выполнить им ту задачу, которую они перед собой ставят — выйти на админграницу Донецкой области. Они несколько уменьшили наступательные действия на Слобожанском направлении, но те войска, которые там были, остаются", — отметил он.

Ранее стало известно, что в российских регионах продолжает готовить дополнительные добровольческие батальоны для отправки на войну в Украину.

Ранее британский эксперт, профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филипс О'Браян поделился своими выводами и прогнозами о войне в Украине.

По его мнению, линия фронта – не главное, за чем следует следить, ведь современная война ею не ограничивается. И даже статистика поставок оружия с Запада для Украины – только один из важных факторов. Другой, едва ли не самый важный фактор – то, что десятки тысяч украинских военных сейчас проходят обучение в Британии, Польше, Германии.

Зачем Путин увеличивает армию и есть ли стабилизация на войне

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