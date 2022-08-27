Башкортостан, Тюмень, Приморский край: в РФ готовят батальоны для войны в Украине

В российских регионах продолжают готовить дополнительные добровольческие батальоны для отправки на войну в Украину.

Батальоны примут всех желающих от 18 до 50 лет

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 августа.

Ссылаясь на местные новости РФ, ISW сообщил, что там начинают дополнительный набор в добровольческие батальоны.

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В частности, издание "Приморская газета" сообщило, что добровольческий батальон Приморского края "Тигр" (входит в состав 155-й отдельной морской пехотной бригады РФ) численностью 240 человек принимал участие в первой боевой операции в неустановленном месте на территории Украины.

Судя по сообщениям российских СМИ, завершают обучение и в ближайшее время отправятся в Украину башкортостанские добровольческие батальоны "Шаймуратов" и "Доставалов" в неопределенную дату.

Подобные сообщения публикуют и СМИ Тюменской области – там начали подготовку несколько десятков добровольцев, которые вступили в батальоны "Тобол" и "Тайга".

Ранее британский эксперт, профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филипс О'Браян поделился своими выводами и прогнозами по войне в Украине.

По его мнению, линия фронта – не главное, за чем следует следить, ведь современная война ею не ограничивается. И даже статистика поставок оружия с Запада для Украины – только один из важных факторов. Другой, едва ли не самый важный фактор – то, что десятки тысяч украинских военных сейчас проходят обучение в Британии, Польше, Германии.

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