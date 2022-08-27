Башкортостан, Тюмень, Приморський край: у РФ готують батальйони для війни в Україні

У російських регіонах продовжують готувати додаткові добровольчі батальйони для відправки на війну до України.

Батальйони приймуть усіх бажаючих віком від 18 до 50 років

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 серпня.

Посилаючись на місцеві новини РФ, ISW повідомив, що там розпочинають додатковий набір у добровольчі батальйони.

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Зокрема, видання "Приморська газета" повідомило, що добровольчий батальйон Приморського краю "Тигр" (входить до складу 155-ї окремої морської піхотної бригади РФ) чисельністю 240 осіб брав участь у першій бойовій операції в невстановленому місці на території України.

Судячи з повідомлень російських ЗМІ, завершують навчання і найближчим часом відправляться в Україну башкортостанські добровольчі батальйони "Шаймуратов" і "Доставалов" в невизначену дату.

Подібні повідомлення публікують і ЗМІ Тюменської області – там почали підготовку кількадесят добровольців, які вступили до батальйонів "Тобол" і "Тайга".

Раніше британський експерт, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філіпс ОʼБраян поділився своїми висновками та прогнозами щодо війни в Україні.

На його думку, лінія фронту – наразі не головне, за чим варто слідкувати, адже сучасна війна нею не обмежується. І навіть статистика поставок зброї із Заходу для України ― лише один з важливих факторів. Інший, ледь не найважливіший фактор ― те, що десятки тисяч українських військових зараз проходять навчання у Британії, Польщі, Німеччині.

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