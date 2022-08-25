Коли російські війська витіснять з України: прогноз експерта

Вже зовсім скоро окупанти залишаться без найнеобхіднішого, за винятком боєприпасів.

Колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк назвав час, протягом якого російський президент Володимир Путін ще зможе продовжувати свою "військову кампанію" в Україні.

Про це повідомляє Sky News.

"Без офіційного оголошення війни, яку в Росії сором'язливо називають "спеціальною військовою операцією", загальна мобілізація російських громадян буде неможлива", - сказав він.

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Водночас в РФ вербують засуджених громадян, які відбувають тюремні терміни, а також мешканців бідних регіонів, звідки потенційних новобранців на війну заманюють грошима.

"За моїми оцінками, Росію почнуть витісняти із захоплених території в першій половині наступного року через нестачу найнеобхіднішого, чого потребує армія (за винятком хіба що артилерійських стволів і боєприпасів). Якщо, звичайно, Міноборони РФ не проведе якусь масштабну" мобілізацію. Навіть запасу артилерійських систем, за нашими оцінками, їм вистачить лише на 20-24 місяці", — додав він.

Раніше повідомлялося, що Путін сподівається, що дорога електроенергія і брак ресурсів цієї зими змусять ЄС натиснути на Україну, щоб укласти перемир’я з РФ на вигідних для Кремля умовах.

Зокрема, цю стратегію Reuters підтвердили два анонімні джерела з Кремля, які також говорять, що Росії буде складно продовжувати війну після зими. Одне з джерел також вважає, що прийнятні умови для Кремля ― віддати Росії весь Донбас і забезпечити "військовий нейтралітет" Києва.

А колишній очільник британської армії Річард Даннат заявив, що всі плани Путіна щодо захоплення України провалилися.

"Думаю, що перебіг воєнних дій набув зовсім іншого напрямку. Мабуть, це найгірший із можливих сценаріїв, його жахливий сценарій", — зазначив Даннет.

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