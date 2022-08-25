Когда российские войска вытеснят из Украины: прогноз эксперта

Уже совсем скоро оккупанты останутся без самого необходимого, за исключением боеприпасов.

Бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк назвал время, в течение которого российский президент Владимир Путин еще сможет продолжать свою "военную кампанию" в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

"Без официального объявления войны, которую в России стыдливо называют "специальной военной операцией", всеобщая мобилизация российских граждан будет невозможна", — сказал он.

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В то же время в РФ вербуют осужденных граждан, отбывающих тюремные сроки, а также жителей бедных регионов, откуда потенциальных новобранцев на войну заманивают деньгами.

"По моим оценкам, Россию начнут вытеснять с захваченных территории в первой половине следующего года из-за нехватки самого необходимого, в чем нуждается армия (за исключением разве что артиллерийских стволов и боеприпасов). Если, конечно, Минобороны РФ не проведет какую-то масштабную" мобилизацию. Даже запаса артиллерийских систем, по нашим оценкам, им хватит всего на 20-24 месяца", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин надеется, что дорогостоящая электроэнергия и нехватка ресурсов этой зимой заставят ЕС надавить на Украину, чтобы заключить перемирие с РФ на выгодных для Кремля условиях.

В частности, эту стратегию Reuters подтвердили два анонимных источника из Кремля, которые также говорят, что России будет сложно продолжать войну после зимы. Один из источников также считает, что приемлемые условия для Кремля ― отдать России весь Донбасс и обеспечить "военный нейтралитет" Киева.

А бывший глава британской армии Ричард Даннат заявил, что все планы Путина по захвату Украины провалились.

"Думаю, что ход военных действий приобрел совсем другое направление. Пожалуй, это самый плохой из возможных сценариев, его кошмарный сценарий", — отметил Даннет.

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