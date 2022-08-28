Лендлиз будет означать формирование новой украинской армии — Жданов

После получения военной помощи по лендлизу США ВСУ смогут сформировать новую группировку для широкомасштабных контрнаступательных действий.
Американская военная помощь по лендлизу позволит создать в ВСУ новую группировку, способную к массированному контрнаступлению.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, то, чем мы сейчас воюем — это улучшенный вариант оружия, которое уже было в ВСУ и которое улучшается с каждым днем за счет поставок вооружения и боеприпасов западного образца.
"Лендлиз кардинально изменит ситуацию в плане формирования новой армии Украины, которая станет основой для создания контрнаступательной группировки", — отметил он.
Напомним, лендлиз для Украины заработает с 1 октября.
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