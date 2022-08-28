Лендліз означатиме формування нової української армії — Жданов

Після отримання військової допомоги за лендлізом США ЗСУ зможуть сформувати нове угруповання для широкомасштабних контрнаступальних дій.
Американська військова допомога за лендлізом дозволить створити в ЗСУ нове угруповання, здатне до масованого контрнаступу.
Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, те, чим ми зараз воюємо - це покращений варіант тієї зброї, що вже була у ЗСУ і яка покращується з кожним днем за рахунок постачання озброєння і боєприпасів західного взірця.
“Лендліз кардинально змінить ситуацію в плані формування нової армії України, яка стане основою для створення контрнаступального угруповання”, - зазначив він.
Нагадаємо, лендліз для України запрацює аж з 1 жовтня.
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