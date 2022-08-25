Эксперт рассказал, руководит ли Путин ситуацией на фронте

Военный эксперт Роман Свитан убежден, что управление армией не может пройти мимо министра обороны Сергея Шойгу. Впрочем, кремлевский глава Путин "точно знает, кто, где и чем занимается".

Об этом Свитан сказал в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".

Эксперт считает, что речь может идти о параллельных докладах на генштаб и на президента Путина.

"Каждое утро может получать такие же доклады от командиров, которые поступают и министр обороны. Управление Путиным войсками не может осуществляться потому, что там немного не та система, где один человек руководит такой армадой. Но он точно в курсе практически всех мер, как происходят на фронте. Нам это ничем не угрожает. Это просто параллельные структуры предоставления информации", — подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, в Кремле придумывают все новые и новые "причины" и "объяснения" полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы опасностях для Российской Федерации. Мол, решение о проведении "специальной операции" Москва приняла из-за "неприемлемых угроз безопасности России", которые создало украинское правительство.

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