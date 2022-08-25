Експерт розповів, чи керує Путін ситуацією на фронті

Військовий експерт Роман Світан переконаний, що керування армією не може пройти повз міністра оборони Сергія Шойгу. Втім, кремлівський очільник Путін "точно знає, хто, де і чим займається".

Про це Світан сказав в ефірі національного телемарафону в слоті "1+1".

Експерт вважає, що може йтися про паралельні доповіді на генштаб і на президента Путіна.

"Щоранку може отримувати (Путін - Ред.) такі ж доповіді від командирів, які надходять і міністру оборони. Управліня Путіним військами не може здійснюватися тому, що там трішки не та система, де одна людина керує такою армадою. Але він точно в курсі практично всіх заходів, як відбуваються на фронті. Нам це нічим не загрожує. Це просто паралельні структури подавання інформації", - наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, у Кремлі вигадують все нові й нові "причини" та "пояснення" повномасштабного вторгнення до України 24 лютого. Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про нібито небезпеки для Російської Федерації. Мовляв, рішення про проведення "спеціальної операції" Москва ухвалила через "неприйнятні загрози безпеці Росії", які створив український уряд.

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