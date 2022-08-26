Церковне свято 26 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 26 серпня в церковному календарі

У п’ятницю, 26 серпня 2022 року, перенесення мощів Максима Сповідника. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 26 серпня — перенесення мощів Максима Сповідника

Народився преподобний Максим Сповідник близько 580 року в Константинополі. Він виріс у побожній родині, однак отримав різносторонню освіту. Спочатку Максим пішов на державну службу, став навіть першим секретарем імператора Іраклія. Однак його обтяжувало придворне життя, тому він прийняв чернечий постриг у Хрисопольскій обителі. Одного разу на прохання майбутнього святителя Єрусалимського Патріарха Софронія преподобний Максим виїхав до Александрії.

Шлях його лежав через Крит. Там розпочалася його проповідницька діяльність. В Александрії та її околицях пробув преподобний близько 6 років. 641 року помер імператор Іраклій, і престол посів жорстокий правитель Констанс II. Він був відвертим прихильником монофелітів. Через це напади на православ'я серед єретиків збільшилися. 647 року Максим повернувся до Африки. Там монофелітство засуджувалосяяк єресь. Однак Констанс II наказав схопити преподобного Максима та папу Мартина. 656 року Максима відправили до Фракії, згодом він потрапив до Константинопольської в'язниці. Там преподобного та його учнів піддавали катуванням. Помер преподобний 26 серпня (за старим стилем 13 серпня) 662 року.

Церковний календар на 26 серпня: відео

Народні прикмети на 26 серпня

Над лісом піднімається туман - будуть гриби.

Сова кричить уночі - зміниться погода.

Безвітряна погода - на шторм.

Що не можна робити 26 серпня