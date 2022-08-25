Церковный праздник 26 августа – кому молятся верующие

Какой праздник 26 августа в церковном календаре

В пятницу, 26 августа 2022 года, перенос мощей Максима Исповедника. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 26 августа — перенос мощей Максима Исповедника

Родился преподобный Максим Исповедник около 580 года в Константинополе. Он вырос в набожной семье, однако получил разностороннее образование. Первоначально Максим пошел на государственную службу, стал даже первым секретарем императора Ираклия. Однако его тяготила придворная жизнь, поэтому он принял монашеский постриг в Хрисопольской обители. Однажды по просьбе будущего святителя Иерусалимского Патриарха Софрония преподобный Максим поехал в Александрию.

Путь его лежал через Крит. Там началась его проповедническая деятельность. В Александрии и ее окрестностях пробыл преподобный около 6 лет. В 641 году умер император Ираклий, и престол занял жестокий правитель Констанс II. Он был откровенным поклонником монофелитов. Поэтому нападения на православие среди еретиков увеличились. В 647 году Максим вернулся в Африку. Там монофелитство осуждалось как ересь. Однако Констанс II приказал схватить преподобного Максима и папу Мартина. В 656 году Максима отправили во Фракию, впоследствии он попал в Константинопольскую тюрьму. Там преподобного и его учеников подвергали пыткам. Умер преподобный 26 августа (по старому стилю 13 августа) 662 года.

Церковный календарь на 26 августа: видео

Народные приметы на 26 августа

Над лесом поднимается туман – будут грибы.

Сова кричит ночью – изменится погода.

Безветренная погода – к шторму.

Что нельзя делать 26 августа