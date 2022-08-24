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Washington Post: 24 лютого з Кремля зателефонували в ОП з "проханням" здатися

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Washington Post: 24 лютого з Кремля зателефонували в ОП з "проханням" здатися

Фото: Офіс президента України

Видання The Washington Post з нагоди 31-ї річниці Незалежності України підготувало матеріал щодо оборони Києва.

Американські журналісти в тексті розповідають про дзвінок з Кремля до Офісу президента 24 лютого. Зазначається, що тоді його очільникові телефонував соратник диктатора Путіна Дмитро Козак.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Телефоном путінський посіпака Козак, сказав, що українцям настав час здаватися. Своєю чергою, Єрмак лише вилаяв його й поклав слухавку.

У матеріалі WP згадується розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з білоруським колегою Віктором Хреніним напередодні вторгнення, а також за кілька днів після. Зокрема, 22 лютого Хренін, "давши слово офіцера", запевняв, що наступу з території Білорусі не буде.

Вже під час наступної розмови, 26 лютого, білоруський міністр зателефонував Резнікову, аби "тремтячим голосом" передати послання міноборони країни-агресорки Росії Шойгу, мовляв, "якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться". Резніков відповів: "Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії".

Нагадаємо, у Кремлі вигадують все нові й нові "причини" та "пояснення" повномасштабного вторгнення до України 24 лютого. Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про нібито небезпеки для Російської Федерації. Мовляв, рішення про проведення "спеціальної операції" Москва ухвалила через "неприйнятні загрози безпеці Росії", які створив український уряд.

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