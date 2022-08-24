У розвідці оцінили ризики наземної операції з боку Білорусі

Своєю чергою, України відпрацьовує різні сценарії вторгнення із сусідньої країни. Оскільки Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, яку Росія розпочала 24 лютого.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю "Nexta".

"Стратегічно я впевнений, що Білорусь буде цивілізованою європейською демократичною країною, але до цього потрібно пройти довгий шлях. Сьогодні ця держава безпосередньо залежить від Російської Федерації у багатьох аспектах і, вочевидь, не має демократії", - наголосив він.

Юсов зауважив, що Білорусь надає росіянам свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

Як повідомлялося, у Білорусі після нетривалого спаду військової активності знову почали фіксували військову інтенсивність. За добу, 23 серпня, в країні помітили активність білоруських літаків, рух МАЗ, УАЗ, КамАЗів, Уралів, зафіксували і рух радіостанції.

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