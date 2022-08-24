В разведке оценили риски наземной операции со стороны Беларуси

Пока угрозы наземной операции со стороны Беларуси нет.

В свою очередь, Украина отрабатывает разные сценарии вторжения из соседней страны. Поскольку Белоруссия уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, которую Россия начала 24 февраля.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью "Nexta".

"Стратегически я уверен, что Беларусь будет цивилизованной европейской демократической страной, но до этого нужно пройти долгий путь. Сегодня это государство напрямую зависит от Российской Федерации во многих аспектах и, очевидно, не имеет демократии", — подчеркнул он.