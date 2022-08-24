В разведке оценили риски наземной операции со стороны Беларуси

Пока угрозы наземной операции со стороны Беларуси нет.
В свою очередь, Украина отрабатывает разные сценарии вторжения из соседней страны. Поскольку Белоруссия уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, которую Россия начала 24 февраля.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью "Nexta".
"Стратегически я уверен, что Беларусь будет цивилизованной европейской демократической страной, но до этого нужно пройти долгий путь. Сегодня это государство напрямую зависит от Российской Федерации во многих аспектах и, очевидно, не имеет демократии", — подчеркнул он.
Юсов отметил, что Беларусь предоставляет россиянам свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производя ремонт поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.
Как сообщалось, в Беларуси после непродолжительного спада военной активности снова начали фиксировали военную интенсивность. Через сутки, 23 августа, в стране заметили активность белорусских самолетов, движение МАЗ, УАЗ, КамАЗов, Уралов, зафиксировали и движение радиостанции.
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