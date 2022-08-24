Был групповой удар: стало известно, чем атаковали россияне Миргород

В День Независимости Украины, 24 августа, войска России ударили по Миргороду Полтавской области.

Войска РФ нанесли групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно, Х-22 по Миргороду.

Об этом сообщает 831 бригада тактической авиации в Facebook.

Пожар на месте атаки продолжается. На местах инцидента работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

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"По информации военного руководства части, количество жертв и разрушений уточняется. Изверги, вы будете наказаны и будете отвечать за все причиненное зло!", — говорится в сообщении.

Отметим, что глава ОВА Дмитрий Лунин сообщал, что погибших и раненых нет. Он призвал во время тревоги быть в укрытиях.

Напомним, Россия ударила ракетами по Миргороду в Полтавской области.

Как сообщалось, украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Черкасской областью.

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