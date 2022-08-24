Перелом на фронте может быть в сентябре, но при одном условии – военный эксперт

Перелом на фронте возможен, причем в украинскую сторону, но все зависит от темпа перевооружения и, соответственно, получения высокотехнологичного вооружения производства США, Германии и других стран Европы.

Об этом 24 августа в эфире телеканала FreeDom рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

То есть речь идет о возможном паритете средств подавления, отметил он. Сейчас, к сожалению, коэффициент соотношения средств – один к трем в пользу российской стороны.

"Если в ближайшее время мы получим ожидаемое количество вооружения, речь идет о военно-технической помощи со стороны США, Германии и Франции, мы можем говорить о том, что сентябрь возможен как месяц смены характера военного противостояния", — сказал эксперт.

В первую очередь речь идет именно о Херсонском направлении, где у Вооруженных сил Украины созданы все возможности для локальных наступательных операций, добавил он.

Напомним, оккупационная российская армия может использовать День Независимости Украины для совершения тяжких преступлений, прежде всего, речь идет о ракетном терроре.

Поздравление Владимира Зеленского: с Днем Независимости, свободная Украина

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